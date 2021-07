Foglio di via contro sindacalista Cobas (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel giorno in cui, con un incontro con i sindacati confederali (senza i Cobas, di cui era sindacalista Adil Belakhdim) il ministro Andrea Orlando ha annunciato la costituzione della task force per la logistica con Inail, Inl, Insp, carabinieri e Agenzia entrate «per contrastare i comportamenti illegali nel settore che ha un tasso di irregolarità del 72% nelle ispezioni», Rifondazione comunista denuncia come il questore di Milano ha emesso un «Foglio di via» dal comune di San Giuliano Milanese di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel giorno in cui, con un incon i sindacati confederali (senza i, di cui eraAdil Belakhdim) il ministro Andrea Orlando ha annunciato la costituzione della task force per la logistica con Inail, Inl, Insp, carabinieri e Agenzia entrate «per contrastare i comportamenti illegali nel settore che ha un tasso di irregolarità del 72% nelle ispezioni», Rifondazione comunista denuncia come il questore di Milano ha emesso un «di via» dal comune di San Giuliano Milanese di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

