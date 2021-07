Ddl Zan, Salvini punge Fedez: “Preferisco Orietta Berti”. E il rapper torna ad attaccare Renzi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il botta e risposta di ieri tra Matteo Renzi e i Ferragnez, proseguono anche oggi le polemiche social tra politici e influencer a proposito del ddl Zan, che sarà sottoposto al voto del Senato il 13 luglio, senza il raggiungimento di un accordo nella maggioranza. A intervenire sul punto oggi è il leader della Lega Matteo Salvini, che a margine di un evento alla Camera ha dichiarato: “Renzi nel mirino di Fedez per il ddl Zan? Mi piace l’ultimo pezzo ma io Preferisco Orietta Berti“. Dal palco del concerto del primo maggio, Fedez aveva attaccato il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il botta e risposta di ieri tra Matteoe i Ferragnez, proseguono anche oggi le polemiche social tra politici e influencer a proposito del ddl Zan, che sarà sottoposto al voto del Senato il 13 luglio, senza il raggiungimento di un accordo nella maggioranza. A intervenire sul punto oggi è il leader della Lega Matteo, che a margine di un evento alla Camera ha dichiarato: “nel mirino diper il ddl Zan? Mi piace l’ultimo pezzo ma io“. Dal palco del concerto del primo maggio,aveva attaccato il ...

Advertising

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - Alessandro_Amad : RT @AdrianoScianca: Ma come, nel giro di una settimana l'aggressore è stato preso ed è finito in carcere? Nell'Italia medievale pre ddl Zan? - PiramideRossa : RT @tdrclaudio: Meglio un Ddl Zan bocciato che un Ddl Zan Salvininizzato. -