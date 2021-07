Assassin' s Creed Infinity sarà un live service ' ispirato a Fortnite e GTA Online'

(Di mercoledì 7 luglio 2021)'sè stato introdotto a poco a poco nel modello dei DLC e delle espansioni e a quanto pare continuerà ad espandersi anche nel 2022. Ora la sorpresa è arrivata con's, la scommessa definitiva che spedirà l'iconica IP nel mondo dei giochi come servizio. E' stato il sito di Bloomberg e in particolare Jason Schreier, il quale ha ricevuto una conferma dalla stessa Ubisoft che'sè realtà. In sostanza, ciò che renderàun gioco così speciale è che si evolverà costantemente per ...

Advertising

Efdiarezz : HCJSCJDJFJDJDJDKF ASSASSIN’S CREED.... WTHELL?????? - GameXperienceIT : Assassin's Creed Infinity sarà il nuovo capitolo live service della serie, secondo Bloomberg… - GamingTalker : Assassin's Creed, il futuro è nel live service: report sul nuovo gioco Infinity da Bloomberg - offertegiorno : Assassin's Creed Rogue HD - PlayStation 4 A soli 20,25€ invece di 30,49€ Usato - Ottime condizioni… - slowminut : Ho bisogno di un'espansione di Assassin's Creed Valhalla in cui Einar può avere duemila appuntamenti diversi con Ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed

Everyeye Videogiochi

... The Trilogy God of War III Remastered'sOrigins Deluxe Edition Potete consultare voi stessi tutte le offerte nella sezione Il Pianeta degli Sconti cliccando qui e scorrendo tra le ...24.7 ore 17 Hotel de Charme teamwork di Valeria Favoccia, autrice di fumetti per'se Stranger Things, su fumetto e nuove tecnologie per il fumetto. 25.7 ore 16 Atelier Capricorno ...Secondo l'ultimo reportage di Bloomberg ad opera di Jason Schreier, Ubisoft starebbe lavorando per cambiare radicalmente la serie di Assassin's Creed. Il nome del progetto è Assassin's Creed ...Nel corso delle ultime ore è apparso su Bloomberg un nuovo report del sempre ben informato Jason Schreier, il quale ha parlato di uno dei possibili episodio di Assassin's Creed attualmente in sviluppo ...