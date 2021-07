Un brindisi alle semifinali (Di martedì 6 luglio 2021) Londra. Avrei voluto aspettare la fine dell’Europeo per assegnare il premio “Geopolitica del calcio a cazzo di cane”, ma dopo avere letto Maurizio Crosetti su Repubblica di domenica non credo che qualcuno possa batterlo, come nessuno può battere la mia bionda finalmente tra le mie mani al pub. Conosco bene il quotidiano tormento dei giornalisti – ho tutto questo spazio vuoto, cosa mi invento oggi? – e il dramma di chi si occupa di sport ma si sente troppo colto per parlare solo di sport, pari soltanto a quello di chi solitamente si occupa d’altro ma trova molto pop parlare di calcio. Insomma il Nostro ha scritto che l’Inghilterra in semifinale di Euro 2020 e le due inglesi finaliste in ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) Londra. Avrei voluto aspettare la fine dell’Europeo per assegnare il premio “Geopolitica del calcio a cazzo di cane”, ma dopo avere letto Maurizio Crosetti su Repubblica di domenica non credo che qualcuno possa batterlo, come nessuno può battere la mia bionda finalmente tra le mie mani al pub. Conosco bene il quotidiano tormento dei giornalisti – ho tutto questo spazio vuoto, cosa mi invento oggi? – e il dramma di chi si occupa di sport ma si sente troppo colto per parlare solo di sport, pari soltanto a quello di chi solitamente si occupa d’altro ma trova molto pop parlare di calcio. Insomma il Nostro ha scritto che l’Inghilterra in semifinale di Euro 2020 e le due inglesi finaliste in ...

Ultime Notizie dalla rete : brindisi alle Covid Italia, 480 contagi e 31 morti: bollettino 5 luglio ... 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di ... Registrato un morto, riferito alle ultime 48 ore. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di ...

Un brindisi alle semifinali Il Foglio Lecce, fuoco alle sterpaglie: e le fiamme bruciano cinque auto. Un ferito a Cutrofiano Ancora incendi di sterpaglie in una domenica dalle alte temperature. Oltre un centinaio le telefonate ricevute e i vigili del fuoco impegnati su più fronti. A Giorgilorio, Villa Convento ...

Galleria d’arte di Mr Wany per "strappare" al degrado il sottopasso BRINDISI - Il vecchio sottopasso di via Appia a Brindisi trasformato in una galleria d’arte permanente. Ex passaggio a livello diventa la cornice dell’ultima opera d’arte ...

