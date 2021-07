Tour de France 2021, 13^ tappa Nimes-Carcassonne: data, orari, tv e streaming (Di martedì 6 luglio 2021) La tredicesima tappa del Tour de France 2021, in programma venerdì 9 luglio, porta la Grande Boucle da Nimes a Carcassonne al termine di una frazione di 219,9 chilometri. Una giornata lunga quindi, ma sulla carta con possibile arrivo in volata: un solo GPM di quarta categoria all’inizio, poi una sezione vallonata che potrebbe comunque favorire la fuga di giornata. orari E TV – Dopo il trasferimento dall’Arena di Nimes, i corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 12:15, con l’arrivo all’ombra della città medievale di ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) La tredicesimadelde, in programma venerdì 9 luglio, porta la Grande Boucle daal termine di una frazione di 219,9 chilometri. Una giornata lunga quindi, ma sulla carta con possibile arrivo in volata: un solo GPM di quarta categoria all’inizio, poi una sezione vallonata che potrebbe comunque favorire la fuga di giornata.E TV – Dopo il trasferimento dall’Arena di, i corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 12:15, con l’arrivo all’ombra della città medievale di ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - peterkama : domenica la tappa del TOUR DE FRANCE e' stata piu' vista del GP di F1 .. se non vince HAMILTON la F1 è una noia - mojjcan : @SerialCin Molto cyberpunk, diciamo che il pugno sono quei pantaloncini stile tour de france. Mi umilissima opinione eh!!!. - sportface2016 : Ennesima caduta al #TourdeFrance, in molti a terra: il video -