Temptation island | Tommaso sta ancora con Giulia dopo il programma? Cosa dichiara la tentatrice su di lui

A Temptation island abbiamo assistito alla rottura (per quanto annunciata) tra Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti a causa della bella single Giulia Cerini. Quello che in tanti si stanno chiedendo dopo la puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia è se il 21-enne e la provocante tentatrice sono rimasti insieme anche dopo la fine delle registrazioni del programma. Quale sarà la risposta a questa domanda?

