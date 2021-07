'Spinazzola è un duro, può tornare come prima' (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo novanta minuti di intervento, il tempo di una partita di calcio, Leonardo Spinazzola è tornato a sorridere. Ha trovato addirittura alcuni tifosi della Roma ad accoglierlo, fuori dalla sala ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo novanta minuti di intervento, il tempo di una partita di calcio, Leonardoè tornato a sorridere. Ha trovato addirittura alcuni tifosi della Roma ad accoglierlo, fuori dalla sala ...

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola duro 'Spinazzola è un duro, può tornare come prima' Lo abbiamo contattato per farci raccontare le prospettive di Spinazzola. Professore, come è andata? "Molto bene. Tecnicamente l'intervento è perfettamente riuscito. Leonardo è un ragazzo molto ...

La semifinale . Europei di calcio, la sfida infinita tra Italia e Spagna Intanto la buona notizia della vigilia arriva proprio da Spinazzola, infortunatosi al tendine d'... "Abbiamo una motivazione in più per vincere, perdere Leonardo è stato un duro colpo. C'è tanta voglia ...

Europei 2021 – Tiri Mancini | Italia-Spagna: sarà come vedersi allo specchio Il 20 maggio del 1992 il Barcellona batte la Sampdoria in finale di Coppa dei Campioni. Johann Cruyff esulta. Roberto Mancini continua a protestare con l’arbitro. Da quel giorno, “Macho” medita la riv ...

