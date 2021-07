Russia, scomparso aereo con 28 persone a bordo. Ritrovati i resti (Di martedì 6 luglio 2021) Era delle scorse ore la notizia della scomparsa di un aereo con 28 passeggeri a bordo in Russia. Le autorità hanno ritrovato alcuni resti Nelle ore scorse, le autorità del Kamchatka, penisola nell’estremo oriente in Russia, avevano comunicato la scomparsa di un aereo con 28 persone a bordo. Il velivolo, partito nella mattinata (orario locale), era partito da Petropavlovsk-Kamchatsky ed era diretto verso Palana. Secondo quanto riferito da fonti locali, l’equipaggio non avrebbe risposto ad un messaggio di controllo programmato e contestualmente ne è ... Leggi su zon (Di martedì 6 luglio 2021) Era delle scorse ore la notizia della scomparsa di uncon 28 passeggeri ain. Le autorità hanno ritrovato alcuniNelle ore scorse, le autorità del Kamchatka, penisola nell’estremo oriente in, avevano comunicato la scomparsa di uncon 28. Il velivolo, partito nella mattinata (orario locale), era partito da Petropavlovsk-Kamchatsky ed era diretto verso Palana. Secondo quanto riferito da fonti locali, l’equipaggio non avrebbe risposto ad un messaggio di controllo programmato e contestualmente ne è ...

