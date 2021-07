Russia: l’aereo An-26 scomparso in Kamchatka (Di martedì 6 luglio 2021) Un aereo An-26 di nazionalità russa che aveva a bordo 28 persone è scomparso mentre sorvolava la Kamchatka, all’estremo oriente della Federazione della Russia. Secondo l’agenzia di stampa russa Tass il velivolo avrebbe perso il contatto con il servizio aereo mentre cercava di atterrare. Si teme un incidente aereo. Le operazioni di ricerca e soccorso sono già scattate. Secondo l’ufficio regionale del ministero delle Emergenze l’apparecchio effettuava la rotta Petropavlovsk-Kamchatsky-Palana. A bordo ci sono 22 passeggeri tra cui un bambino e sei membri dell’equipaggio. Secondo l’agenzia Interfax invece l’An-26 potrebbe essere precipitato ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) Un aereo An-26 di nazionalità russa che aveva a bordo 28 persone èmentre sorvolava la, all’estremo oriente della Federazione della. Secondo l’agenzia di stampa russa Tass il velivolo avrebbe perso il contatto con il servizio aereo mentre cercava di atterrare. Si teme un incidente aereo. Le operazioni di ricerca e soccorso sono già scattate. Secondo l’ufficio regionale del ministero delle Emergenze l’apparecchio effettuava la rotta Petropavlovsk-Kamchatsky-Palana. A bordo ci sono 22 passeggeri tra cui un bambino e sei membri dell’equipaggio. Secondo l’agenzia Interfax invece l’An-26 potrebbe essere precipitato ...

