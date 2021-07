Migranti, sbarchi triplicati in un anno. Ma Lamorgese fa finta di niente (Di martedì 6 luglio 2021) Oltre 1.500 immigrati irregolari arrivati in Italia in meno di dieci giorni, nel silenzio di una Luciana Lamorgese, teoricamente ministra degli Interni, che continua a non prendere di petto un allarme che si fa giorno dopo giorno sempre più intenso. E così mentre l’Italia è ostaggio dei virologi che dettano la linea al governo e di vaccini pagati a peso d’oro e purtroppo tutt’altro che efficaci e sicuri, la titolare del Viminale finge di non vedere il nuovo, preoccupante boom di sbarchi, nella speranza che altri temi distraggano i media abbastanza da riuscire a superare indenne la fase calda. Col passare delle settimane, però, i numeri si ... Leggi su ilparagone (Di martedì 6 luglio 2021) Oltre 1.500 immigrati irregolari arrivati in Italia in meno di dieci giorni, nel silenzio di una Luciana, teoricamente ministra degli Interni, che continua a non prendere di petto un allarme che si fa giorno dopo giorno sempre più intenso. E così mentre l’Italia è ostaggio dei virologi che dettano la linea al governo e di vaccini pagati a peso d’oro e purtroppo tutt’altro che efficaci e sicuri, la titolare del Viminale finge di non vedere il nuovo, preoccupante boom di, nella speranza che altri temi distraggano i media abbastanza da riuscire a superare indenne la fase calda. Col passare delle settimane, però, i numeri si ...

