La disinformazione è la base teorica dei nostri pregiudizi razziali

(Di martedì 6 luglio 2021) (foto di Sean Gallup/Getty Images)Non riusciamo a darlo ancora del tutto per scontato, ma la maggior parte delle disuguaglianze presenti nelle nostre società non sono fenomeni innati o storture di sistema inevitabili, bensì il risultato di precise campagne d’opinione, che nel tempo hanno trasformato delle plateali bugie nelladei. Si tratta di una spiegazione valida in generale per tutte le discriminazioni, ma che diventa quanto mai pertinente quando passiamo a parlare di razzismo. Non è un mistero che alcuni degli eventi più rilevanti degli ultimi anni siano potuti accadere anche grazie al ...