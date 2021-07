Intervento di riparazione di una condotta a Giffoni Valle Piana: le zone interessate (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Ausino SpA – Servizi Idrici Integrati – comunica che dovendo eseguire un Intervento di riparazione alla condotta adduttrice “consorziale” nel tenimento di Giffoni Valle Piana “Località S. Stefano” è costretta ad interrompere l’erogazione idrica su detta condotta il giorno Giovedì 8 luglio a partire dalle ore 06.00. La sospensione idrica comporterà la mancata erogazione alle seguenti zone servite da Salerno Sistemi Spa: Sordina Matierno Torre Bianca – Casa Roma – Casa Leone Via dei Greci (tratto compreso tra Salita ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Ausino SpA – Servizi Idrici Integrati – comunica che dovendo eseguire undiallaadduttrice “consorziale” nel tenimento di“Località S. Stefano” è costretta ad interrompere l’erogazione idrica su dettail giorno Giovedì 8 luglio a partire dalle ore 06.00. La sospensione idrica comporterà la mancata erogazione alle seguentiservite da Salerno Sistemi Spa: Sordina Matierno Torre Bianca – Casa Roma – Casa Leone Via dei Greci (tratto compreso tra Salita ...

Advertising

anteprima24 : ** Intervento di #Riparazione di una #Condotta a Giffoni Valle Piana: le zone interessate **… - maurquie : Intervento di riparazione sulla condotta idrica in località S. Eustachio del Comune di Salerno per il giorno mercol… - prontointerven5 : #Servizio_elettrico regolare, servizio #elettrico_di_emergenza, questi sono i vari tipi di #servizi_elettrici...… - ottopagine : Intervento di riparazione in via Laugrotto: sospensione idrica in città #Salerno - valponte1986 : ?? Intervento di riparazione al ? menisco perfettamente riuscita per il nostro Matteo Rimembrana?? • Ti aspettiamo pr… -