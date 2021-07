Inghilterra, Southgate: «La Danimarca ha un Europeo in più. Su Eriksen…» (Di martedì 6 luglio 2021) Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato alla vigilia della semifinale contro la Danimarca Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca. Le sue dichiarazioni. Danimarca – «Hanno vinto un Europeo, più di noi. Penso che a volte la gente del nostro paese si dimentichi di questo. Non abbiamo mai giocato una finale, per i nostri calciatori è l’opportunità di scrivere un pezzo di storia». ERIKSEN – «Duro colpo per loro, sia per il giocatore che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Gareth, commissario tecnico dell’, ha parlato alla vigilia della semifinale contro laGareth, commissario tecnico dell’, ha parlato alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro la. Le sue dichiarazioni.– «Hanno vinto un, più di noi. Penso che a volte la gente del nostro paese si dimentichi di questo. Non abbiamo mai giocato una finale, per i nostri calciatori è l’opportunità di scrivere un pezzo di storia». ERIKSEN – «Duro colpo per loro, sia per il giocatore che ...

