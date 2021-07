Il rapporto Onu | ' Nel 2020 la temperatura globale +1 | 2 gradi sopra i livelli preindustriali'

(Di martedì 6 luglio 2021) La crisi del"ha fatto ben poco per rallentare la crisi climatica. Le concentrazioni dei principali gas serra hanno continuato ad aumentare, mentre lamediaè stata di circa 1,...

Ultime Notizie dalla rete : rapporto Onu

Il rallentamento economico dettato dalla pandemia di Covid nel 2020 'ha fatto ben poco per frenare la crisi climatica'. E' quanto emerge dalsugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'. 'Le concentrazioni dei gas serra hanno continuato ad aumentare - si legge - , mentre la temperatura media globale è stata di 1,2 gradi al di ...E' quanto si legge nel2021 sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile che sottolinea l'arretramento nel percorso di raggiungimento degli Obiettivi, rispetto agli anni precedenti, provocato ...Il rallentamento economico dettato dalla pandemia di Covid nel 2020 "ha fatto ben poco per frenare la crisi climatica". E' quanto emerge dal Rapporto sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu.Un aumento pericolosamente vicino al limite di 1,5 °C stabilito dall'Accordo di Parigi: nonostante i rallentamenti per la pandemia ...