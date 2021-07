ERC | il record lettone di Nikolay Gryazin

(Di martedì 6 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Al termine del vittorioso Liepaja Rally il russopuò finalmente sorridere. Con questo successo il moscovita è diventato il pilota con più successi in Lettonia, portandosi a quota tre (2017, 2018 e 2021). “Finalmente siamo riusciti a portare a casa una vittoria importantissima dopo alcune gare da dimenticare, quindi è veramente molto bello L'articolo proviene da RS E OLTRE.

