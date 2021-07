Can Yaman infastidito dai paparazzi fa un gesto e Diletta Leotta lo rimprovera: ecco cosa è accaduto (VIDEO) (Di martedì 6 luglio 2021) Se le foto che circolano sul web rendono sicuro il fatto che la storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta proceda a gonfie vele, siamo anche sicuri di un’altra cosa. Ovvero che Can Yaman non ami troppo i paparazzi. Tuttavia nell’ultimo incontro avuto in Turchia con i fotografi e i giornalisti, Can Yaman si sarebbe preso una bella ramanzina da parte di Diletta Leotta, sua attuale fidanzata. Per quale motivo? All’uscita dal ristorante, di fronte ai fotografi, Can Yaman ha preso per mano la fidanzata cercando di farsi ... Leggi su trashblog (Di martedì 6 luglio 2021) Se le foto che circolano sul web rendono sicuro il fatto che la storia d’amore tra Canproceda a gonfie vele, siamo anche sicuri di un’altra. Ovvero che Cannon ami troppo i. Tuttavia nell’ultimo incontro avuto in Turchia con i fotografi e i giornalisti, Cansi sarebbe preso una bella ramanzina da parte di, sua attuale fidanzata. Per quale motivo? All’uscita dal ristorante, di fronte ai fotografi, Canha preso per mano la fidanzata cercando di farsi ...

Advertising

fanpage : Assediati dai giornalisti dopo una cena con i genitori. Cosa sarebbe successo a Can Yaman e Diletta Leotta in Turc… - MarioManca : Alessio rilassati, non sarai mai Can Yaman. #temptationisland - yahoo_italia : Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza romantica in Turchia - Rosaver8 : RT @saf_yaman: Quando siamo partite avevamo dentro un sentire. Ci siamo fidate di questo modo di essere senza immaginare dove saremmo potut… - Rosaver8 : Quando siamo partite avevamo dentro un sentire. Ci siamo fidate di questo modo di essere senza immaginare dove sare… -