Brusaferro: «Gli inglesi? Bene per loro. Da noi serve un monitoraggio attento» (Di martedì 6 luglio 2021) Il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro sulla situazione Covid in Italia oggi: «L’incidenza dei casi è molto bassa e non sta scendendo più. Abbiamo gli strumenti per gestire i focolai e i ritorni dall’estero» Leggi su corriere (Di martedì 6 luglio 2021) Il presidente dell’ISS Silviosulla situazione Covid in Italia oggi: «L’incidenza dei casi è molto bassa e non sta scendendo più. Abbiamo gli strumenti per gestire i focolai e i ritorni dall’estero»

Advertising

ZenatiDavide : Brusaferro: Monitoraggio costante, riaperture su base locale: ”Credo che la valutazione debba essere fatta in base… - vinierm : RT @Corriere: Brusaferro: «Gli inglesi? Bene per loro, ma da noi serve prudenza, perché i contagi ... - ladyrosmarino : RT @Corriere: Brusaferro: «Gli inglesi? Bene per loro, ma da noi serve prudenza, perché i contagi non calano più» - Corriere : Brusaferro: «Gli inglesi? Bene per loro, ma da noi serve prudenza, perché i contagi non calano più» - Corriere : Brusaferro: «Gli inglesi? Bene per loro, ma da noi serve prudenza, perché i contagi ... -