Tenet, il thriller di Christopher Nolan in prima tv Sky Cinema Uno e NOW (Di lunedì 5 luglio 2021) Arriva in prima tv il 5 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, Tenet, il thriller di spionaggio scritto e diretto da Christopher Nolan, premiato con l’Oscar® 2021 per i migliori effetti speciali. Accanto a John David Washington che interpreta il ruolo del Protagonista, il cast internazionale di Tenet include anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Martin Donovan,... Leggi su digital-news (Di lunedì 5 luglio 2021) Arriva intv il 5 luglio alle 21.15 su SkyUno e in streaming su NOW,, ildi spionaggio scritto e diretto da, premiato con l’Oscar® 2021 per i migliori effetti speciali. Accanto a John David Washington che interpreta il ruolo del Protagonista, il cast internazionale diinclude anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Martin Donovan,...

Advertising

LauraUvita9 : RT @ciakmag: #Tenet: il thriller di Christopher Nolan in prima tv su Sky Cinema Uno ?? - _PuntoZip_ : TENET- L’acclamato thriller di Christopher Nolan in prima tv su Sky Cinema Uno - Argentumsmama : RT @ciakmag: #Tenet: il thriller di Christopher Nolan in prima tv su Sky Cinema Uno ?? - Monsieur_HJ : RT @ciakmag: #Tenet: il thriller di Christopher Nolan in prima tv su Sky Cinema Uno ?? - RPAustralia : RT @ciakmag: #Tenet: il thriller di Christopher Nolan in prima tv su Sky Cinema Uno ?? -