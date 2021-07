Temptation Island 2021, quando finisce e quante puntate ci sono? (Di lunedì 5 luglio 2021) Temptation Island riparte con il solito format ma con nuove coppie. Il programma su Canale 5 cui prima stagione è datata 2005, ritorna a tenere compagnia ai tanti appassionati. Il programma ha inizio nella giornata di mercoledì 30 giugno, in piena estate e con numerosi intrighi che si preannunciano tra le varie coppie. Quanto dura Temptation Island e quante puntate ci sono? Negli scorsi anni si è sempre oscillato tra le 4 e le 6 puntate, anche con cadenza bisettimanale. Nel 2021 il giorno della puntata sarà il lunedì, a parte la prima che ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021)riparte con il solito format ma con nuove coppie. Il programma su Canale 5 cui prima stagione è datata 2005, ritorna a tenere compagnia ai tanti appassionati. Il programma ha inizio nella giornata di mercoledì 30 giugno, in piena estate e con numerosi intrighi che si preannunciano tra le varie coppie. Quanto duraci? Negli scorsi anni si è sempre oscillato tra le 4 e le 6, anche con cadenza bisettimanale. Nelil giorno della puntata sarà il lunedì, a parte la prima che ...

