Roma, Rui Patricio ad un passo: presto lo sbarco in città (Di lunedì 5 luglio 2021) Josè Mourinho ha chiesto “regali” e il primo sta arrivando. La distanza tra Roma e Wolves per Rui Patricio è ormai minima: 10+3 è l’offerta della Roma, 11+3 la richiesta degli inglesi. Accordo in dirittura d’arrivo, e secondo il Corriere dello Sport, il portiere potrebbe già oggi sbarcare in città per le visite mediche e la firma sul contratto. Sarà lui quindi il primo colpo in entrata di Tiago Pinto, accontentando così Josè Mourinho che ha espressamente richiesto un estremo difensore di esperienza. Rui Patricio, 33 anni, è stato il titolare del Portogallo ad Euro 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Josè Mourinho ha chiesto “regali” e il primo sta arrivando. La distanza trae Wolves per Ruiè ormai minima: 10+3 è l’offerta della, 11+3 la richiesta degli inglesi. Accordo in dirittura d’arrivo, e secondo il Corriere dello Sport, il portiere potrebbe già oggi sbarcare inper le visite mediche e la firma sul contratto. Sarà lui quindi il primo colpo in entrata di Tiago Pinto, accontentando così Josè Mourinho che ha espressamente richiesto un estremo difensore di esperienza. Rui, 33 anni, è stato il titolare del Portogallo ad Euro 2020. SportFace.

