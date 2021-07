Rinnovo Insigne, De Laurentiis: “Dipende da lui, se si è stancato di Napoli sarà una sua scelta” (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTorna a parlare Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dopo la conferenza stampa della settimana scorsa e lo fa a margine della presentazione della mostra fotografica su Diego Armando Maradona. Il patron azzurro intervenuto in collegamento telefonico nel corso di un forum sul riscatto sociale attraverso lo sport al Centro Commerciale Jambo ha parlato di vari temi tra cui il Rinnovo di Lorenzo Insigne, tema caldo in casa Napoli: “E’ un prodotto del vivaio, Santoro che ora è tornato con noi, un napoletano che conosce il territorio, lo scovò tanti anni fa. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTorna a parlare Aurelio De, presidente del, dopo la conferenza stampa della settimana scorsa e lo fa a margine della presentazione della mostra fotografica su Diego Armando Maradona. Il patron azzurro intervenuto in collegamento telefonico nel corso di un forum sul riscatto sociale attraverso lo sport al Centro Commerciale Jambo ha parlato di vari temi tra cui ildi Lorenzo, tema caldo in casa: “E’ un prodotto del vivaio, Santoro che ora è tornato con noi, un napoletano che conosce il territorio, lo scovò tanti anni fa. ...

