Mattarella | Macron e l’immigrazione Perché la Libia è un problema europeo

Advertising

Agenzia_Ansa : L'abbraccio tra Sergio Mattarella e il presidente francese Emmanuel Macron al palazzo dell'Eliseo. 'La partnership… - Corriere : Macron riceve Mattarella: «Italia lasciata sola ad affrontare il virus» - repubblica : ?? Mattarella a Parigi, intesa con Macron su Ue, Covid, migranti: 'Non si puo' mettere il cartello divieto di ingres… - 6d7198da751d4a3 : RT @LaVeritaWeb: A ottobre si firma il Trattato del Quirinale di cui si parla da 3 anni per riallacciare relazioni più serrate con la Franc… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: L'abbraccio tra Sergio Mattarella e il presidente francese Emmanuel Macron al palazzo dell'Eliseo. 'La partnership italo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Macron

Obiettivo rafforzare l'asse Italia - Francia in Ue. Sergio, in visita ufficiale tre giorni a Parigi, è stato ricevuto dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel, che vede nel capo dello Stato italiano un punto di riferimento e di ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nelle dichiarazioni alla stampa con il presidente francese, Emmanuel, a Parigi. sat/gtr (fonte video: Presidenza della Repubblica)...Una sorta di Erasmus del servizio civile. Che, in attesa di trovare compimento a livello comunitario, parta dall'asse franco italiano. E' quan ...Sergio Mattarella, in visita ufficiale tre giorni a Parigi, è stato ricevuto dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ...