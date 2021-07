Luis Enrique: “Bonucci e Chiellini? Sono due giocatori importanti, ma non faccio la formazione in base a loro” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Ct della Spagna, Luis Enrique, ha parlato così in conferenza stampa da Wembley, alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro l’Italia: Su Bonucci e Chiellini “Sono due giocatori importanti, con esperienza, ma non scelgo l’undici in base a chi gioca di loro. Sono concentrato su cosa facciamo noi in campo. E’ chiaro, mi piacerebbe che ci fosse Leonardo Spinazzola ma più giocatori bravi ci Sono in campo e meglio è per il calcio in generale”. Su Laporte “E’ stato convocabile, ha ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Ct della Spagna,, ha parlato così in conferenza stampa da Wembley, alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro l’Italia: Sudue, con esperienza, ma non scelgo l’undici ina chi gioca diconcentrato su cosa facciamo noi in campo. E’ chiaro, mi piacerebbe che ci fosse Leonardo Spinazzola ma piùbravi ciin campo e meglio è per il calcio in generale”. Su Laporte “E’ stato convocabile, ha ...

