Inter | rebus Pinamonti | spunta l’ipotesi estero

(Di lunedì 5 luglio 2021) Andreriflette sul suo futuro all’Dopo aver trascorso gran parte del campionato 20/21 in panchina, Andreanon vorrebbe ripetere la stessa esperienza anche nel prossimo campionato. Dal canto suo l’vorrebbe dare ad Inzaghi, un giocatore “più pronto” da far subentrare o da lanciare dall’inizio del match per questo il club e l’agente del giocatore stanno valutando diverse opzioni e tra questeanche l’esperienza all’. “Per l’il costo del suo ammortamento a bilancio dopo il controriscatto a 20 milioni dal Genoa ha un ...

Commenta per primo Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'vuole risolvere il futuro di Radja Nainggolan entro la giornata di giovedì quando il club nerazzurro si ritroverà per il primo giorno di ritiro. L'obiettivo è quello di non arrivare a doverlo ...Commenta per primo Giovedì inizierà il ritiro dell'e il nuovo tecnico, Simone Inzaghi, potrà iniziare a valutare i calciatori a propria disposizione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Il dopo - Hakimi è il tema del momento, ma va ...Per la sinistra si vede soprattutto in Premier League. Marcos Alonso ed Emerson Palmieri sono nomi noti, ipotesi Mendy se il City lo libera. Tsimikas (Liverpool) potrebbe decidere ...Zappacosta è una pista percorribile per quanto riguarda il dopo Hakimi: l'Inter ci pensa, mentre Dumfries si allontana e si continua a trattare per Bellerin ...