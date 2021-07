Imen Jane | mega scivolone nonostante le Roger Vivier

(Di lunedì 5 luglio 2021) Bufera da ieri mattina sue l’amica Francesca Mapelli, due influencer che si occupano di cultura, economia e impresa, spesso con attenzione particolare ai giovani e alle donne. Nei giorni scorsi le due milanesi hanno fatto una discesa siciliana, un tour lavorativo-turistico con tappa ecologica a ripulire le spiagge, che dal punto di vista della comunicazione è andata malissimo, con una serie di scivoloni culminati in una shit storm da trend topic in Twitter. Un parziale dèjà-vu, dato cheera già finita nell’occhio del ciclone non troppo tempo fa, per aver costruito una carriera fregiandosi del titolo ...

FranAltomare : Imen Jane che consiglia di studiare. Niente, fa già ridere così. - Davide : Erano anni che non vedevo un personaggio così vanziniano come l’amica di Imen Jane a Palermo - marcobandini8 : RT @flpsq: Imen Jane che cazzo ci fai a Palermo che c’è la sessione estiva - Agniiese : RT @flpsq: Imen Jane che cazzo ci fai a Palermo che c’è la sessione estiva - zartyisreal_ : RT @marcole___: Imen Jane alle Conad dopo essersi resa conto di non conoscere la data di fondazione del supermercato -

