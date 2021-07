Giappone | le spaventose immagini delle case inghiottite dal fango ad Atami | almeno 80 dispersi

(Di lunedì 5 luglio 2021)80 persone risultano ancora disperse dopo la frana che ha travolto nel finesettimana 130 abitazioni e palazzi nella cittadinase di, uccidendotre persone. Interi edifici sono stati travolti dai detriti che una forza d’urto devastante si sono riversati lungo il versante della collina, in seguito alle piogge torrenziali. Proseguono le ricerche dei soccorritori, con oltre 1.500 membriForze di Autodifesa impegnati nei lavori. Come riporta l’Ansa, nelle ultime ore 23 persone sono state messe in salvo, incluse una madre con un neonato, estratti dall’interno di un edificio ...

