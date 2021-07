Garante dei detenuti: i pm hanno immagini ancora più raccapriccianti sulle violenze in carcere (Di lunedì 5 luglio 2021) "Le foto e le immagini viste sono solo una parte , quelle più raccapriccianti ce le ha solo la Procura". Così il Garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, in conferenza stampa sui fatti di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) "Le foto e leviste sono solo una parte , quelle piùce le ha solo la Procura". Così ilcampano dei, Samuele Ciambriello, in conferenza stampa sui fatti di ...

Advertising

repubblica : Violenze in carcere, il garante dei detenuti campano: 'I pm hanno video più raccapriccianti'. E la ministra Lamorge… - Tg3web : Dalle carte dell'inchiesta sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere emergono i tentativi di sviare le i… - PorellaOfficial : RT @repubblica: Violenze in carcere, il garante dei detenuti campano: 'I pm hanno video più raccapriccianti'. E la ministra Lamorgese: 'Imm… - marisa7691 : RT @repubblica: Violenze in carcere, il garante dei detenuti campano: 'I pm hanno video più raccapriccianti'. E la ministra Lamorgese: 'Imm… - massimoluciani5 : RT @capitale_il: Webinar ???7 luglio ??18,30 – 20,00 ??sulla pagina FB di -