Ddl Zan, Sandra Lonardo: “Così non lo voto” (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un post della senatrice Sandra Lonardo per spiegare la sua posizione in merito al DDl Zan. “Così com’è, il DDL Zan non mi consente di votarlo. È giusto rispettare i diritti di ognuno, ma rispetto a elementi di tale portata, con motivi legati a valori irrinunciabili, credo sia opportuno trovare una giusta mediazione, questo lo chiede l’intelligenza politica ed è fondamentale se si vuole arrivare a risolvere il problema. Imporre soluzioni che appaiono partigiane non è assolutamente un modo per trovare un punto di equilibrio. Se Così non è, voterò secondo le mie convinzioni, e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un post della senatriceper spiegare la sua posizione in merito al DDl Zan. “com’è, il DDL Zan non mi consente di votarlo. È giusto rispettare i diritti di ognuno, ma rispetto a elementi di tale portata, con motivi legati a valori irrinunciabili, credo sia opportuno trovare una giusta mediazione, questo lo chiede l’intelligenza politica ed è fondamentale se si vuole arrivare a risolvere il problema. Imporre soluzioni che appaiono partigiane non è assolutamente un modo per trovare un punto di equilibrio. Senon è, voterò secondo le mie convinzioni, e ...

Advertising

fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - lucianonobili : Agli esponenti del @pdnetwork che ci stanno attaccando per le modifiche proposte al ddl #Zan domando: le avete lett… - petergomezblog : Napoli Pride, Francesca Pascale: “Ddl Zan? C’è una destra cieca, ipocrita e bigotta che non sa ascoltare, è lontana… - TifosoAtipico : @gianluca_masi @CucchiRiccardo @Luca92347104 @enzo_conte79 non hai ancora risposto alla mia domanda però... se leva… - I98Morgan : RT @michimas: Però tutti questi che inginocchiarsi non va bene perché per combattere il razzismo c’è ben altro, e il DDL Zan non va bene pe… -