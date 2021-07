Classifica Matteo Berrettini, proiezioni ranking ATP Wimbledon: due vittorie per essere certo dell’8° posto! E se Federer uscisse… (Di lunedì 5 luglio 2021) Prosegue la lotta a distanza per l’ottavo posto nel ranking ATP tra lo svizzero Roger Federer e l’azzurro Matteo Berrettini: i due sono tornati in campo a Wimbledon dopo la pausa di ieri, e qui Federer deve difendere 1200 punti (in caso di risultato peggiore delle semifinali ne terrebbe comunque 600), mentre Berrettini ne difendeva 180, (ha iniziato a guadagnare punti con la vittoria di oggi). Pare plausibile che il sorpasso ufficiale possa avvenire alla fine di Wimbledon, in relazione ai risultati di Federer e Berrettini ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Prosegue la lotta a distanza per l’ottavo posto nelATP tra lo svizzero Rogere l’azzurro: i due sono tornati in campo adopo la pausa di ieri, e quideve difendere 1200 punti (in caso di risultato peggiore delle semifinali ne terrebbe comunque 600), mentrene difendeva 180, (ha iniziato a guadagnare punti con la vittoria di oggi). Pare plausibile che il sorpasso ufficiale possa avvenire alla fine di, in relazione ai risultati di...

Advertising

alexbardi22 : @borghi_claudio Con questa risposta ai nazivaccinisti che prospettano obblighi e/o restrizioni selettive, il buon… - infoitsport : Ranking ATP Race, Matteo Berrettini avvicina il 6° posto in classifica! Le proiezioni a Wimbledon! - dannyrose72 : @matteo_milan91 Tonali non ha rinunciato a nulla. Ad oggi è un giocatore del Brescia con un contratto da semi dilet… - avvelenatrice : @dedaIux Come talento puro sicuramente è meglio Jannik anche se ancora acerbo soprattutto sull’erba. Matteo però è… - KingLebronKobe1 : @NandoPiscopo1 @matteo_milan91 @Rigna_over Se un giorno dovessimo cedere theo, c'è da sperare non si faccia in stil… -