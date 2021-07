Arbore | Raffaella Carrà | una rivoluzionaria popolare

(Di lunedì 5 luglio 2021) “Siamo tutti sgomenti, addolorati moltissimo per la scomparsa di una grandissima protagonista dello spettacolo italiano. Del buono spettacolo italiano”. Raggiungiamo Renzoal telefono per avere da un Maestro della tv come lui un commento sulla morte improvvisa di. “Noi siamo stati bravissimi a fare la televisione in quell’epoca”, ci dice aggiungendo con modestia “non parlo di me”. “Parlo soprattutto della televisione della fine degli anni ’70, degli anni ’80, degli anni ’90. La belle epoque della televisione come viene definita da alcuni critici già adesso. Di questa cornicerappresentava ...

In seguitotentò anche di adottarne uno ma, come single, le era impossibile. Eppure, ... Il ricordo degli artisti: da Vasco Rossi ad, da Tiziano Ferro a Pelù Le canzoni più famose della ...conclude, "Era una vera romagnola, brava in tutto, allegra, simpatica. In Romagna dovrebbero indire una settimana di lutto".Il Maestro ricorda la collega scomparsa: "Addolorato, era la punta di diamante di una televisione bellissima, che non c'è più. Berlusconi le mandò 1000 rose rosse per conquistarla" ...Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Siamo addoloratissimi, era un simbolo, il simbolo della bella televisione. Di quella che era la più bella televisione del mondo, quella della Rai. Con lei su chiude il sipa ...