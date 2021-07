Abruzzo, spiaggia dorata e mare turchese: le Maldive ‘dietro l’angolo’ (Di lunedì 5 luglio 2021) Se la Sardegna risulta essere una destinazione troppo ambita, costosa o main stream per le vacanze al mare che agognate da tempo, vi suggeriamo di non perdervi d’animo e cambiare meta senza rinunciare alle acque color turchese e a panorami mozzafiato. Silvi Marina, le Maldive abruzzesi vi aspettano L’Abruzzo, infatti, offre numerosi spunti ai turisti in cerca di un mare simile a quello che troveremmo alle Maldive: tra le località più rinomate annoveriamo senza dubbio Silvi Marina che proprio in virtù della bellezza delle sue spiagge dorate e delle acque chiarissime, risulta essere ... Leggi su funweek (Di lunedì 5 luglio 2021) Se la Sardegna risulta essere una destinazione troppo ambita, costosa o main stream per le vacanze alche agognate da tempo, vi suggeriamo di non perdervi d’animo e cambiare meta senza rinunciare alle acque colore a panorami mozzafiato. Silvi Marina, leabruzzesi vi aspettano L’, infatti, offre numerosi spunti ai turisti in cerca di unsimile a quello che troveremmo alle: tra le località più rinomate annoveriamo senza dubbio Silvi Marina che proprio in virtù della bellezza delle sue spiagge dorate e delle acque chiarissime, risulta essere ...

