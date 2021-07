Uccisione Adil Belakhdim, protesta al punto Lidl di Benevento (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn gruppo di attivisti si è riunito davanti al punto Lidl di Benevento per protestare contro l’Uccisione di Adil Belakhdim, coordinatore sindacale SiCobas travolto da un camion frigo durante un picchetto nel piazzale dei magazzini Lidl di biandrate. “complice chi resta in silenzio, Adil vive” riporta lo striscione esposto durante la protesta davanti al punto vendita Lidl di Benevento. Oltre allo striscione, gli attivisti del gruppo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn gruppo di attivisti si è riunito davanti aldiperre contro l’di, coordinatore sindacale SiCobas travolto da un camion frigo durante un picchetto nel piazzale dei magazzinidi biandrate. “complice chi resta in silenzio,vive” riporta lo striscione esposto durante ladavanti alvenditadi. Oltre allo striscione, gli attivisti del gruppo ...

