Tomljanovic - Ostapenko, stretta di mano e insulti: 'Sei una bugiarda', 'Parli proprio tu...' (Di domenica 4 luglio 2021) 'bugiarda', 'Ti sei comportata malissimo'. 'Parli proprio tu'. 'Hai zero rispetto, vero?'. 'Sei la peggiore del tour'. stretta di mano come da cerimoniale e parole di fuoco tra Ajla Tomljanovic

Mariano_Amelio : @Gazzetta_it non è carino che #Ostapenko risponda in quel modo ma non è gentile che #Tomljanovic dica certe cose s… - Gazzetta_it : Tomljanovic-Ostapenko, stretta di mano e insulti: “Sei una bugiarda”, “Parli proprio tu...” #wimbledon - Sport_Fair : Rissa verbale tra #Tomljanovic e #Ostapenko a #Wimbledon La fidanzata di #Berrettini accusata di avere poco rispett… - wearenick : @AskFrancesca Ostapenko (a sinistra), perde 7 giochi di fila e decide di chiamare il fisioterapista in campo per un… - vincenzoarmetta : Poteva evitare la Tomljanovic il regolamento permette all ostapenko di chiedere Mto inutile fare i santerellini è u… -