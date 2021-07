Sostiene l’esame di maturità e poi si spegne. Ilaria, morta ad appena 20 anni (Di domenica 4 luglio 2021) Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di una ragazza, della sua lotta, della sua voglia di vivere e purtroppo, anche della sua morte. Si chiamava Ilaria di Carlo e aveva soltanto 20 anni. Ma prima di andarsene, Ilaria, è riuscita a sostenere l’esame di maturità. Il sorriso sempre stampato sul volto. Anche quando ha scoperto di essere affetta da un male incurabile: un rarissimo tumore ai surreni che non colpisce praticamente mai gli adolescenti e i giovani. A quel punto si è data un obiettivo: tenere duro per raggiungere l’agognata maturità. appena conseguito ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 luglio 2021) Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di una ragazza, della sua lotta, della sua voglia di vivere e purtroppo, anche della sua morte. Si chiamavadi Carlo e aveva soltanto 20. Ma prima di andarsene,, è riuscita a sosteneredi. Il sorriso sempre stampato sul volto. Anche quando ha scoperto di essere affetta da un male incurabile: un rarissimo tumore ai surreni che non colpisce praticamente mai gli adolescenti e i giovani. A quel punto si è data un obiettivo: tenere duro per raggiungere l’agognataconseguito ...

