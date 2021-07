Siria: raid su Idlib provoca la morte di nove civili (Di domenica 4 luglio 2021) A dieci anni distanza dall’inizio della guerra in Siria ciò che rimangono sono solo le macerie. Macerie che simboleggiano uno scontro in cui gli unici che pagano le conseguenze sono le famiglie, i bambini. Bambini che non trovano pace nemmeno dopo una sorta di pace concordata tra le potenze in gioco. E’ di ieri la Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) A dieci anni distanza dall’inizio della guerra inciò che rimangono sono solo le macerie. Macerie che simboleggiano uno scontro in cui gli unici che pagano le conseguenze sono le famiglie, i bambini. Bambini che non trovano pace nemmeno dopo una sorta di pace concordata tra le potenze in gioco. E’ di ieri la

Siria, civili e bambini uccisi in raid su Idlib Adnkronos Siria, raid su Idlib provoca la morte di nove persone Sono almeno nove i morti che l'esercito siriano ha provocato nella roccaforte di Idlib (Siria), al fin di eliminare le forze jihadiste.

Siria, civili e bambini uccisi in raid su Idlib Almeno nove civili tra cui sette bambini sarebbero stati uccisi dai bombardamenti effettuati dall'esercito siriano a Idlib, nel nord ovest del Paese che è l'ultima roccaforte delle forze ribelle e jih ...

