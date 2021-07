Papa Francesco ricoverato al gemelli per un intervento chirurgico (Di domenica 4 luglio 2021) Papa Francesco è ricoverato al Policlinico gemelli di Roma per un intervento chirurgico. Le cause del ricovero dovrebbero essere legate ad una stenosi al colon. © Piergiorgio PirroneI problemi di Papa Francesco L’intervento chirurgico, che si sta svolgendo oggi presso il Policlinico gemelli, era già in programma, il Pontefice soffriva da tempo di una stenosi diverticolare sintomatica al colon che si stava progressivamente aggravando. Il medico scelto per operare e seguire il Papa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 luglio 2021)al Policlinicodi Roma per un. Le cause del ricovero dovrebbero essere legate ad una stenosi al colon. © Piergiorgio PirroneI problemi diL’, che si sta svolgendo oggi presso il Policlinico, era già in programma, il Pontefice soffriva da tempo di una stenosi diverticolare sintomatica al colon che si stava progressivamente aggravando. Il medico scelto per operare e seguire il...

