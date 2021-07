Nella Capitale il Pd attacca la sindaca: 'Grazie alla Raggi i romani pagheranno una tassa in più' (Di domenica 4 luglio 2021) A livello nazionale (in attesa di capire cosa scaturità dallo scontro tra Grillo e Conte) si lavora per una intesa tra centro - sinistra e M5s. Ma intanto a Roma grillini e centro - sinistra vanno ... Leggi su globalist (Di domenica 4 luglio 2021) A livello nazionale (in attesa di capire cosa scaturità dallo scontro tra Grillo e Conte) si lavora per una intesa tra centro - sinistra e M5s. Ma intanto a Roma grillini e centro - sinistra vanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Nella Capitale ISCHIA FILM FESTIVAL 19 - Tutti i vincitori ... un film che racconta la liaison di due giovani, sul romantico sfondo della capitale finlandese ... Menzione speciale a " Stanbrook " di Óscar Bernàcer, un affresco della Spagna nella fase finale della ...

Grande mostra sul design al MAMC di Saint - Étienne ... di fatto la capitale del design francese. La dotazione del museo, ricchissima eppure ancora non ... Per farlo, ho affiancato alla consultazione del catalogo digitale un'immersione fisica nella riserve " ...

ROMA: Emergenza RIFIUTI Nella Capitale, Cumuli Di IMMONDIZIA In Molti Quartieri. La Situazione nel VIDEO iLMeteo.it Euro 2020, a Roma bloccati 52 tifosi che hanno violato la quarantena. Dieci sanzionati in centro ROMA. È trascorsa senza criticità la giornata che ha visto Roma sede della semifinale di Euro 2020 tra le nazionali di Ucraina ed Inghilterra. Il piano di ordine pubblico, concertato in sede di Comita ...

Pirata sulla Prenestina intercettato da Roma Capitale Ieri pomeriggio gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, diretti dal dott. Marco Alia, hanno rintracciato il pirata della strada che, intorno alle 11.00, alla guida di un ...

