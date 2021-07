Napoli, la Fiorentina ti vuole ‘scippare’ un giocatore (Di domenica 4 luglio 2021) La Fiorentina sta seguendo Maksimovic. Il serbo non ha rinnovato con il Napoli, ma il suo futuro in maglia azzurra potrebbe continuare. La Fiorentina ha vissuto un inzio di calciomercato molto particolare dopo l’avventura lampo di Gennaro Gattuso in viola e il conseguente arrivo di Vincenzo Italiano. Rocco Commisso vuole riportare entusiasmo in una piazza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 4 luglio 2021) Lasta seguendo Maksimovic. Il serbo non ha rinnovato con il, ma il suo futuro in maglia azzurra potrebbe continuare. Laha vissuto un inzio di calciomercato molto particolare dopo l’avventura lampo di Gennaro Gattuso in viola e il conseguente arrivo di Vincenzo Italiano. Rocco Commissoriportare entusiasmo in una piazza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

axelcrime : Per Mattia #Zaccagni e Marco #Silvestri non è da escludere una permanenza a #Verona per un altro anno in gialloblù.… - ryanrachman21 : RT @Windekind_Budi: There is no AC Milan, AS Roma, Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Sassuolo or Torino here. There is… - InterismeMedia : RT @Windekind_Budi: There is no AC Milan, AS Roma, Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Sassuolo or Torino here. There is… - Taufansebastian : RT @Windekind_Budi: There is no AC Milan, AS Roma, Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Sassuolo or Torino here. There is… - Rbagus5 : RT @Windekind_Budi: There is no AC Milan, AS Roma, Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Sassuolo or Torino here. There is… -