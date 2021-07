Legambiente Taranto: flashmob davanti al sito ex Cemerad di Statte, bomba ecologica Ieri (Di domenica 4 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Legambiente Taranto: Legambiente Puglia ha organizzato un Flash Mob presso il sito ex Cemerad a Statte (Ta), per riportare in primo piano, con la nuova campagna nazionale itinerante #liberidaiveleni giunta Ieri alla sua quinta tappa, le ferite ambientali croniche su cui si aspettano da anni interventi concreti. In Italia ci sono vertenze ambientali tuttora irrisolte, sulle quali è urgente intervenire e che non devono essere dimenticate dal PNRR. Ferite ancora aperte che continuano a causare danni all’ambiente, alla salute dei cittadini ... Leggi su noinotizie (Di domenica 4 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso daPuglia ha organizzato un Flash Mob presso ilex(Ta), per riportare in primo piano, con la nuova campagna nazionale itinerante #liberidaiveleni giuntaalla sua quinta tappa, le ferite ambientali croniche su cui si aspettano da anni interventi concreti. In Italia ci sono vertenze ambientali tuttora irrisolte, sulle quali è urgente intervenire e che non devono essere dimenticate dal PNRR. Ferite ancora aperte che continuano a causare danni all’ambiente, alla salute dei cittadini ...

