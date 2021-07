Il futuro di Balotelli è in Turchia: “trattativa all’85%” (Di domenica 4 luglio 2021) Mario Balotelli è reduce da una serie di stagioni veramente deludenti. Le qualità del calciatore non sono sicuramente in dubbio, è uno dei migliori attaccanti italiani ma non è riuscito a confermarsi per la mancanza di continuità. Non è riuscito a fare la differenza nemmeno nel campionato di Serie B, il rendimento con la maglia del Monza è stato deludente. La prossima avventura dovrebbe essere in Turchia, esattamente all’Adana Demirspor, club neo promosso nella massima serie turca. La conferma è arrivata direttamente dal presidente del club, Murat Sancak, ai microfoni del portale ‘A Spor’: “la trattativa con Mario ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 luglio 2021) Marioè reduce da una serie di stagioni veramente deludenti. Le qualità del calciatore non sono sicuramente in dubbio, è uno dei migliori attaccanti italiani ma non è riuscito a confermarsi per la mancanza di continuità. Non è riuscito a fare la differenza nemmeno nel campionato di Serie B, il rendimento con la maglia del Monza è stato deludente. La prossima avventura dovrebbe essere in, esattamente all’Adana Demirspor, club neo promosso nella massima serie turca. La conferma è arrivata direttamente dal presidente del club, Murat Sancak, ai microfoni del portale ‘A Spor’: “lacon Mario ...

