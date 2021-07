Cristiano Malgioglio: non vede il fidanzato da più di un anno (Di domenica 4 luglio 2021) Cristiano Malgioglio ha lanciato il suo nuovo singolo “Tutti me miran”. Anche se il cantautore si è mostrato felice per il successo raggiunto, ha confessato di soffrire molto per la mancanza del suo fidanzato che, complice il lockdown, non riesce a vedere da circa un anno e mezzo. Cristiano Malgioglio ha lanciato il suo pezzo per l’estate, “Tutti me miran”: al contrario di quello che si potrebbe pensare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 luglio 2021)ha lanciato il suo nuovo singolo “Tutti me miran”. Anche se il cantautore si è mostrato felice per il successo raggiunto, ha confessato di soffrire molto per la mancanza del suoche, complice il lockdown, non riesce are da circa une mezzo.ha lanciato il suo pezzo per l’estate, “Tutti me miran”: al contrario di quello che si potrebbe pensare Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Fistazolam : Il mitico Cristiano Malgioglio al Padova Pride Village @PrideVillageIT - RobertaDamiata : La mia intervista a Cristiano Malgioglio - ilgiornale : Malgioglio scende in campo per parlare di discriminazioni, ma nella nostra intervista rivela anche che non vede l'o… - Luca190499 : RT @Ri_Ghetto: Cristiano Malgioglio sei pura vita - LorenzoMangano8 : RT @oocgfvip5: Tommaso e i racconti su mamma Fariba: quando fece i post con tutte le persone famose per augurargli buon Natale (Silvio Berl… -