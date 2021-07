Caldo record in Canada: British Columbia in ginocchio (Di domenica 4 luglio 2021) A causa del Caldo record in Canada, nell’ultima settimana la provincia occidentale della British Columbia ha registrato ben 719 morti improvvise. Secondo il capo medico legale della regione, Lisa Lapointe, ciò è dato dalle elevate temperature dell’ultima settimana. A causa del Caldo, sono aumentati si molto anche i fulmini. In due giorni, si è rilevato Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) A causa delin, nell’ultima settimana la provincia occidentale dellaha registrato ben 719 morti improvvise. Secondo il capo medico legale della regione, Lisa Lapointe, ciò è dato dalle elevate temperature dell’ultima settimana. A causa del, sono aumentati si molto anche i fulmini. In due giorni, si è rilevato

