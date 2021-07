Abbandono dei cani durante l’estate 2021, l’appello della Brambilla (Di domenica 4 luglio 2021) “Non tradire gli amici a quattro zampe che hanno aiutato le famiglie italiane a superare il lockdown”. E’ l’appello lanciato dall’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, che richiama l’attenzione sull’aumento delle cessioni di animali dopo la fine del confinamento. “Dalle nostre sezioni sul territorio nazionale – afferma l’ex ministro – riceviamo segnali inequivocabili su un fenomeno che si è manifestato con particolare evidenza nelle ultime settimane, man mano che la pandemia regrediva: purtroppo molti italiani che durante il lockdown si sono portati in ... Leggi su lopinionista (Di domenica 4 luglio 2021) “Non tradire gli amici a quattro zampe che hanno aiutato le famiglie italiane a superare il lockdown”. E’lanciato dall’on. Michela Vittoria, presidenteLega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, che richiama l’attenzione sull’aumento delle cessioni di animali dopo la fine del confinamento. “Dalle nostre sezioni sul territorio nazionale – afferma l’ex ministro – riceviamo segnali inequivocabili su un fenomeno che si è manifestato con particolare evidenza nelle ultime settimane, man mano che la pandemia regrediva: purtroppo molti italiani cheil lockdown si sono portati in ...

