4 luglio, il messaggio di Mattarella a Biden (Di domenica 4 luglio 2021) “La ricorrenza dell’Independence Day mi offre la gradita opportunità di inviare a lei, signor Presidente, e all’amico popolo americano le più cordiali felicitazioni della Repubblica Italiana, unitamente ai miei personali auguri di prospero avvenire”. Inizia così il messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, in occasione del giorno dell’Indipendenza. “Pochi mesi orsono – afferma Mattarella – il 160° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche ci ha consentito di riflettere sulle origini dell’eccezionale rapporto che ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 luglio 2021) “La ricorrenza dell’Independence Day mi offre la gradita opportunità di inviare a lei, signor Presidente, e all’amico popolo americano le più cordiali felicitazioni della Repubblica Italiana, unitamente ai miei personali auguri di prospero avvenire”. Inizia così ilche il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato al Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe, in occasione del giorno dell’Indipendenza. “Pochi mesi orsono – afferma– il 160° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche ci ha consentito di riflettere sulle origini dell’eccezionale rapporto che ...

