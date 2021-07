Un prete di Genova mette alla porta i No Vax: «Per loro niente letture in chiesa, devo tutelare la salute» (Di sabato 3 luglio 2021) In troppi nella chiesa di Santa Zita a Genova ostentavano di non aver ricevuto il vaccino né di volersi sottoporre alla somministrazione del farmaco anti Covid. Così don Massimiliano Moretti, parroco nel cuore di Genova, ha deciso che «in nome della salute di tutti» chi non è immunizzato eviterà di «leggere nelle messe e di usare i microfoni per cantare». La decisione del sacerdote è stata comunicata dallo stesso account Facebook della chiesa, provocando dissensi tra i parrocchiani che lo accusano di violare la libertà delle persone o di «avere la vocazione dell’alpino» riferendosi ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) In troppi nelladi Santa Zita aostentavano di non aver ricevuto il vaccino né di volersi sottoporresomministrazione del farmaco anti Covid. Così don Massimiliano Moretti, parroco nel cuore di, ha deciso che «in nome delladi tutti» chi non è immunizzato eviterà di «leggere nelle messe e di usare i microfoni per cantare». La decisione del sacerdote è stata comunicata dallo stesso account Facebook della, provocando dissensi tra i parrocchiani che lo accusano di violare la libertà delle persone o di «avere la vocazione dell’alpino» riferendosi ...

