Scuola | Comitati no dad | diffida a Emilia Romagna | discriminati studenti non vaccinati

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - diffida formale dei Comitati aderenti alla Rete Nazionale Scuola in Presenza alla Regione Emilia Romagna "nella persona del suo Presidente a disporre l'immediata pubblica ritrattazione di ogni dichiarazione allarmistica ed illegittima che discrimini gli studenti vaccinati da quelli non vaccinati, prevedendo solo per i primi didattica in presenza ed eliminazione della quarantena".La rete contesta quanto dichiarato dall'assessore alla Sanità della Regione, Raffaele Donini che sul ricorso all'obbligo vaccinale "sembra aprire la ...

