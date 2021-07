Pentathlon | Europei junior 2021 | Giorgio Malan vince l’oro!

(Di sabato 3 luglio 2021) Si tingono d’azzurro oggi a Berna, in Svizzera, glidimoderno: nella finale maschile si impone infatti(Fiamme Azzurre), che si mette al collo la medaglia d’oro con 1473 punti. Argento al magiaro Csaba Bohm, secondo a quota 1469, bronzo al russo Egor Gromadskii, terzo con 1453. Così gli altri azzurrini in finale: 29° Emanuele Tromboni (Fiamme Oro) con 1324, davanti a Stefano Frezza (One For Five), 30° a quota 1323, 36° ed ultimo Federico Alessandro (Avia Pervia), con 1042, che paga l’eliminazione nell’equitazione. Nella classifica a squadre oro ...

...(Trevisatletica) affronterà nei 200 l'ultimo test agonistico prima della partenza per gli... alto, giavellotto, lungo, disco e 1000 metri) e, al femminile, nel(80 hs, giavellotto, ...... ed è un progresso di tredici centesimi rispetto al primato personale di 13.40 deglidi ... Livorno) dopo il titolo assoluto indoor del, senza dimenticare il recente trionfo tra le ...Sono proseguiti oggi a Berna, in Svizzera, gli Europei junior 2021 di pentathlon moderno: nelle qualificazioni femminili Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) ed Alice Rinaudo (Fiamme Oro) vanno in fina ...La giornata odierna ai Campionati Europei Junior 2021, in corso di svolgimento a Berna (Svizzera), è stata dedicata alle qualificazioni per la finale maschile. Hanno partecipato, qualificandosi per l' ...