Giappone, forti piogge: una frana travolge la città di Atami (Di sabato 3 luglio 2021) Ad Atami, dopo una frana, in Giappone, risultano disperse venti persone. La città è nota per le sue sorgenti termali. I morti salgono a due Una frana in Giappone, nella regione di Shizuoka, ha fatto sprofondare alcuni edifici della città di Atami: una popolare località di villeggiatura a sud ovest di Tokyo. I ricercatori hanno trovato due persone senza vita. Almeno 20 risultano disperse, stando al bollettino trasmesso dalle autorità locali. Le operazioni di soccorso continuano, mentre a circa 20 famiglie è stata ordinata l'evacuazione.

