Can Yaman furioso in Turchia: ecco cosa è successo (Di sabato 3 luglio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta da settimane sono in Turchia e la cosa non è passata inosservata agli occhi della stampa turca Da settimane Can Yaman e Diletta Leotta sono in Turchia. Un viaggio con il quale i due innamorati hanno cercato di unire “il dovere al piacere”. Can Yaman ha presentato ufficialmente la fidanzata alla famiglia, mamma e nonna compresa, e con la conduttrice ha trascorso un paio di giorni di vacanza a bordo di una barca a largo della costa di Bodrum. Il soggiorno in Turchia è stato ampiamente condiviso sui social dall’attore turco e dalla conduttrice di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 luglio 2021) Cane Diletta Leotta da settimane sono ine lanon è passata inosservata agli occhi della stampa turca Da settimane Cane Diletta Leotta sono in. Un viaggio con il quale i due innamorati hanno cercato di unire “il dovere al piacere”. Canha presentato ufficialmente la fidanzata alla famiglia, mamma e nonna compresa, e con la conduttrice ha trascorso un paio di giorni di vacanza a bordo di una barca a largo della costa di Bodrum. Il soggiorno inè stato ampiamente condiviso sui social dall’attore turco e dalla conduttrice di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Diletta Leotta a Istanbul tra hammam e coccole di lusso con Can Yaman #DilettaLeotta - MarioManca : Alessio rilassati, non sarai mai Can Yaman. #temptationisland - yahoo_italia : Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza romantica in Turchia - cryfarci : @FrancaElisa3 @LenaMaylen1978 @eliiannu Lei ci tiene troppo alla sua dipendenza ha il lavoro una casa tutta su… - ManuelaPinton : @LenkaWeaver @MaryRavasi @cassolas @Manuel_Real_Off @SusyMely1 Guarda qui di imbarazzante c è solo can yaman che cominci a fare qualcosa va -