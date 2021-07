Benzina più cara: ecco cosa sta gonfiando i prezzi (Di sabato 3 luglio 2021) Il prezzo della Benzina continua a lievitare alla pompa, sospinto da una serie di fattori, quali l’aumento della domanda, il rincaro dei prezzi delle materie prime e la scelta dell’Opec di non aprire i rubinetti all’improvviso, ma alimentare la crescita goccia a goccia. Una scelta che potrebbe far impennare l’inflazione, già piuttosto alta, ed impoverire le tasche dei consumatori. La Benzina rincara L’ultimo monitoraggio dei carburanti del MISE, il 30 giugno, ha indicato che il prezzo medio mensile dei carburanti è cresciuto moltissimo, raggiungendo gli 1,625 euro al litro per la Benzina e 1,486 euro al ... Leggi su quifinanza (Di sabato 3 luglio 2021) Il prezzo dellacontinua a lievitare alla pompa, sospinto da una serie di fattori, quali l’aumento della domanda, il rincaro deidelle materie prime e la scelta dell’Opec di non aprire i rubinetti all’improvviso, ma alimentare la crescita goccia a goccia. Una scelta che potrebbe far impennare l’inflazione, già piuttosto alta, ed impoverire le tasche dei consumatori. LarinL’ultimo monitoraggio dei carburanti del MISE, il 30 giugno, ha indicato che il prezzo medio mensile dei carburanti è cresciuto moltissimo, raggiungendo gli 1,625 euro al litro per lae 1,486 euro al ...

Advertising

fattoquotidiano : Benzina e diesel sempre più cari, 9 euro in più per un pieno. Inflazione ferma all’1,3% in giugno. Scende in German… - bennuccia76 : RT @Moonlightshad1: Gli italiani sfiniti dalla crisi dovranno sborsare almeno 200 euro in più di gas e corrente elettrica, aumenta la benzi… - faberpiredda : RT @Moonlightshad1: Gli italiani sfiniti dalla crisi dovranno sborsare almeno 200 euro in più di gas e corrente elettrica, aumenta la benzi… - rina_busca : RT @Lettore11: Da oggi 1 Luglio aumentano le bollette di acqua, luce, gas. Benzina ai massimi storici, aumenti generi alimentari ecc. Le un… - AfinetAlberto : RT @sostengoi40: Prezzo della benzina sempre più alto!!! Ma Salvini non doveva togliere le accise? ?????? sehttps://www.auto.it/news/news/202… -

Ultime Notizie dalla rete : Benzina più Nuovi allestimenti esclusivi per le Maserati di ultima generazione Incarnazione dello spirito più urban, minimal e contemporaneo di Maserati, con l' allestimento GT ... anche in questo allestimento Ghibli e Levante condividono la stessa motorizzazione, a benzina V6 da ...

Almanacco del 03 - 07 - 2021 ore 07:30 ...di oggi nei particolare buon compleanno andiamo a fare a Marco Nicoletta Simone e Antonella e i più ...di metri tra lo stupore della gente e con il figlio che lo segue a piedi per rifornire di benzina ...

Il miglior Olio Motore Diesel: Recensione e guida all'acquisto PrettyGeneration Incarnazione dello spiritourban, minimal e contemporaneo di Maserati, con l' allestimento GT ... anche in questo allestimento Ghibli e Levante condividono la stessa motorizzazione, aV6 da ......di oggi nei particolare buon compleanno andiamo a fare a Marco Nicoletta Simone e Antonella e i...di metri tra lo stupore della gente e con il figlio che lo segue a piedi per rifornire di...